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Erkan Sözeri: Pozisyonlara girdik, oyunu yönettik
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ERKAN SÖZERİ: POZİSYONLARA GİRDİK, OYUNU YÖNETTİK

Erkan Sözeri: Pozisyonlara girdik, oyunu yönettik

Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri'den Altay galibiyeti sonrası değerlendirme...

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Batman’da şehit düşen Mehmetçiklerimizi anarak sözlerine başlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “İnanıyorum ki cennetin baş köşesinde yer alacaklar. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bunları da atlatacağız” diye konuştu. 

Maç hakkında, düşündüklerinin çoğunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Sözeri, “Pozisyonlara, girdik oyunu iyi yönettik. Bunları değerlendirmede biraz eksik kaldık. Girdiğimiz pozisyonlara gol yapabilsek daha önce koparabilirdik maçı. 1-0 kritik bir sonuç. Oyuncularımın çoğu Süper Lig kalitesinde oyuncular ama rakibine saygıyla oynuyorlar. Bu benim için sevindirici. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu da gösteriyorlar. İnşallah yolumuza kayıpsız devam ederiz” dedi. 

Yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini tekrarlayan Sözeri, “Eksiklerimizi çalışacağız. Altay, çok iyi bir takım. Forması için savaşan oyuncuları var. Bizi zorladılar. Taraftarları biraz haksızlık ediyor gibi geliyor” ifadelerini kullandı. 
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Mali
6 Ekim 201801:30
Zemin güzel olunca takım da iyi oynuyor. osmanın stad zemini düzelmezse cok sıkıntı çekeceğiz
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