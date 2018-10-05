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Gençlerbirliği rekorları kıra kıra gidiyor.
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GENÇLERBİRLİĞİ REKORLARI KIRA KIRA GİDİYOR.

Gençlerbirliği rekorları kıra kıra gidiyor.

Sezona harika bir başlangıç yapıp oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanan Gençlerbirliği, harika istatistiklere de imza atıyor...

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Oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Gençlerbirliği'nin rekorları bunlarla da sınırlı değil.

Birinci Ligde oynadığı kısa dönemlerde 2 kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ikisinde de şampiyon olarak Süper Lige yükselen Gençlerbirliği, 8 maçlık galibiyet serisi ile kendi rekorunu da kırmış oldu.

Oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı ünvanını elinde bulunduran Gençlerbirliği, rakip fileleri havalandırdığı 16 golle de ligin en çok gol atan takımı ünvanını elinde bulunduruyor.

Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda bırakın puan kaybetmeyi rakibine karşı yenik duruma bile düşmeyen Gençlerbirliği'nde Nobre, Nadir ve Bekir 3'er gole imza attı.

Önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor ile evinde karşılaşacak Gençlerbirliği, ertesi hafta en yakın rakibi Boluspor ile deplasmanda oynayacak.

Her hafta oynadığı futbolun üstüne koyan Erkan Sözeri'nin öğrencileri, bu sezon sadece kendinin değil liglerin de bir çok rekorunu kıracağa benziyor.

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