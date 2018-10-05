Kasımpaşa 3 - Göztepe 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (79' İlhan Depe), Tarkan Serbest, Trezeguet (89' Özgür Çek), Samuel Eduok (89' Bengali Koita), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Göztepe: Beto, Lamine Gassama (35' Yoan Gouffran), Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore (17' Berkan Emir), Yasin Öztekin, Celso Borges, Andre Castro, Alpaslan Öztürk (83' Deniz Kadah), Tayfur Bingöl, Cameron Jerome
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Goller: DK 21: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 47: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 69: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 84: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kart: DK 19: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa)
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