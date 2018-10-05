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İyi ki doğdun İlhan Cavcav...
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İYİ Kİ DOĞDUN İLHAN CAVCAV...

İyi ki doğdun İlhan Cavcav...

Rahmetli İlhan Cavcav'ın doğum gününde Gençlerbirliği 8 maçlık galibiyet serisini sürdürürken liderliğini de korudu...

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Geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İlhan Cavcav'ın doğum gününde Gençlerbirliği futbolcuları harika bir galibiyete imza attı.

Yaşasaydı bugün 83 yaşını kutlayacak olan İlhan Cavcav'ın doğum gününde 7 maçlık galibiyet serisi ardından Altay ile karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak puanını 24'e yükseltti.

Geçtiğimiz sezon rahmetli İlhan Cavcav sezonunda Ümit Özat yönetiminde küme düşmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon Erkan Sözeri yönetiminde 8 maçtır bırakın galibiyeti sahada yenik duruma bile düşmeden puanları topluyor.

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