İyi ki doğdun İlhan Cavcav...

Geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İlhan Cavcav'ın doğum gününde Gençlerbirliği futbolcuları harika bir galibiyete imza attı.
Yaşasaydı bugün 83 yaşını kutlayacak olan İlhan Cavcav'ın doğum gününde 7 maçlık galibiyet serisi ardından Altay ile karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak puanını 24'e yükseltti.
Geçtiğimiz sezon rahmetli İlhan Cavcav sezonunda Ümit Özat yönetiminde küme düşmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon Erkan Sözeri yönetiminde 8 maçtır bırakın galibiyeti sahada yenik duruma bile düşmeden puanları topluyor.
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