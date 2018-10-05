﻿
Böyle seri görülmedi. 8 maç 8 galibiyet
﻿
Site İçi Arama
﻿

BÖYLE SERİ GÖRÜLMEDİ. 8 MAÇ 8 GALİBİYET

Böyle seri görülmedi. 8 maç 8 galibiyet

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altay ile Gençlerbirliği İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

1162 Okunma

Altay 0 - Gençlerbirliği 1

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altay ile Gençlerbirliği İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Ivan Ivanov, Pedro Eugenio, Tevfik Altındağ, Yasin Palaz, Metin Yüksel (57' Adnan Aganovic), Atakan Rıdvan Çankaya (66' Leandro Kappel), Marco Paixao, Hüsamettin Yener (71' Murat Uluç)

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (79' Cosmin Matei), Mert Nobre (89' Bady), Jailton Paraiba (63' Nadir Çiftçi)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok

Gol: DK 38: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: DK 16: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)
 

﻿

1
Erkan Sözeri: Pozisyonlara girdik, oyunu yönettik
Gençlerbirliği rekorları kıra kıra gidiyor.
İyi ki doğdun İlhan Cavcav...
İşte Altay - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
İzmir'in dağlarında gelincikler açsın...
1
Ahmet İlhan: Ben Gençlerbirliği'ni çok seviyorum.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Ismetpasali
6 Ekim 201803:08
Gecen sene Ankaragucu 12 maclik seri yapmisti.Genclerbirligi bu ligi yuruyerek kazanir. Maci kazanirken terlemediler bile. Hocanizi sevdim bugun yanlislikla ikinci topu sahaya atan 2.5 luga gidip sarilmasi teselli etmesi cok kaliteli bir hareketti. Birde hakemin yuze carpan topa elle oynama demesi sonrasi Nobrenin topu kaleciye geri atmasi. Boyle guzellikleri cok ozledik.
2
Mali
6 Ekim 201801:32
Maşallah diyelim. Takım gayet iyidi ama pozisyon da verdik ciddi derece de. Bitiricilik çok kötü takımımızda,yoksa farklu bir maç olacaktı. Umarım gol sorunu yaşamayız ilerde, 1 0 tehlikeli skor
1
Genclerim
5 Ekim 201821:32
Aman göz değmesin yenileri eklensin ;)
﻿