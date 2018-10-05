Böyle seri görülmedi. 8 maç 8 galibiyet

Altay 0 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altay ile Gençlerbirliği İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Ivan Ivanov, Pedro Eugenio, Tevfik Altındağ, Yasin Palaz, Metin Yüksel (57' Adnan Aganovic), Atakan Rıdvan Çankaya (66' Leandro Kappel), Marco Paixao, Hüsamettin Yener (71' Murat Uluç)
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (79' Cosmin Matei), Mert Nobre (89' Bady), Jailton Paraiba (63' Nadir Çiftçi)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok
Gol: DK 38: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: DK 16: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)
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