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Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3
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ESKİŞEHİRSPOR 0 - HATAYSPOR 3

Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Eskişehirspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

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Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Eskişehirspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (74' Alperen Kocabaş), İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (63' Kaan Gül), Mehmet Özcan, Cemali Sertel (81' Tolga Yakut), Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (84' Soner Örnek), Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ, Sadio Diallo, Kubilay Sönmez (46' Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (63' Tom Silva), Hamza Gür

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay, Alper Çetin

Goller: DK 40: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 66: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 90: Sadio Diallo (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 45: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 83: Sadio Diallo (Hatayspor)

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