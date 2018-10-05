Eskişehirspor 0 - Hatayspor 3
Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Eskişehirspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (74' Alperen Kocabaş), İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (63' Kaan Gül), Mehmet Özcan, Cemali Sertel (81' Tolga Yakut), Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (84' Soner Örnek), Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ, Sadio Diallo, Kubilay Sönmez (46' Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (63' Tom Silva), Hamza Gür
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay, Alper Çetin
Goller: DK 40: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 66: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 90: Sadio Diallo (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 45: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 83: Sadio Diallo (Hatayspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.