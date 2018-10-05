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İşte Kasımpaşa - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Göztepe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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Kasımpaşa 3 - Göztepe 1
Göztepe 3 - Atiker Konyaspor 2
Göztepe - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2
Trabzonspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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