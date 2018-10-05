İşte Altay - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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