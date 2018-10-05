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İşte Altay - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altay ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, , Yasin Palaz, , Tevfik Altındağ, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok

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1
Erkan Sözeri: Pozisyonlara girdik, oyunu yönettik
Gençlerbirliği rekorları kıra kıra gidiyor.
İyi ki doğdun İlhan Cavcav...
3
Böyle seri görülmedi. 8 maç 8 galibiyet
İzmir'in dağlarında gelincikler açsın...
1
Ahmet İlhan: Ben Gençlerbirliği'ni çok seviyorum.
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