İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Eskişehirspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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