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İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Eskişehirspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Eskişehirspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay, Alper Çetin

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