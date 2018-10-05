İzmir'in dağlarında gelincikler açsın...

Süper Lig'de 46 sezonla en fazla yer alan 6. ekip konumunda bulunan ancak geçen sezon Spor Toto 1 Lig'e düşen Gençlerbirliği, tekrar lige dönmek için mücadelesini sürdürüyor. İlk 7 haftayı kayıpsız geçen Gençlerbirliği, topladığı 21 puanla lider durumda bulunuyor. Başkent ekibi 8.galibiyeti de alarak alttaki takımlardan iyice kopmak amacında.
İzmir'in siyah-beyazlı ekibi Altay ise 3. Lig'e kadar geriledikten sonra 41 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e yükselmek istiyor. Lige iyi başlamasına rağmen son 4 haftada galip gelemeyen Altay, topladığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki Altay-Gençlerbirliği maçı, saat 19.00'da başlayacak.
Gençlerbirliği karşılaşmaya Afjet Afyonspor maçındaki ilk 11 ile çıkması bekleniyor.
Liglerde 53. randevu
Liglerde en son 2002-2003'te birbirlerine rakip olan Altay ile Gençlerbirliği, daha önce Süper Lig'de 52 kez karşılaştı.
Geride kalan karşılaşmalarda Altay'ın 23, Gençlerbirliği'nin 17 galibiyeti bulunurken, 12 müsabaka da berabere sona erdi.
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