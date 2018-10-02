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İsmail Kartal: Futbol şansı yanımızda değildi...
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İSMAİL KARTAL: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ...

Evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör oldukça üzgün....

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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor’u konuk etti. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kartal, “Bugün sahaya sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun çıktı. Rakibi iyi analiz ederek iyi çalıştık. Maç boyunca oyunu elinde tutan kazanmak isteyen Ankaragücü vardı. Duran toptan bir gol yedik. Rakibin bile belki beklemediği bir şekilde gol oldu. Bunu korumak için maç sonuna kadar savunma iç güdüsüyle sahada mücadele ettiler” ifadelerini kullandı. 

“Kaybettiğimiz için üzgünüz” 

Baskılı oynayarak pozisyon bulduklarını belirten Kartal, “Bu kadar istekli oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmaması lazımdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk defa sahada oynayan arkadaşlarımız vardı. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Bundan sonraki maçları düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

“Hakem ile ilgili değerlendirmeyi MHK yapmalı” 

Hakem ile ilgili Kartal, “Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapmalı. Bir şey söylediğimiz zaman ceza alıyoruz. Bazı şeylerin bu kadar basit olmaması lazım. Maç geride kaldı. Onun için söylenecek bir şey yok. Bugün hak eden bizdik” değerlendirmesini yaptı. 

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