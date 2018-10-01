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M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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M.BAŞAKŞEHİR 1 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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M.Başakşehir 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (90' Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (86' Milos Jojic), İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor (78' Rijad Bajic)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Erkan Kaş (56' Rahman Buğra Çağıran), Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Adem Büyük (84' Sulley Muniru), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (70' Mustafa Eskihellaç), Guilherme Marques, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

Goller: DK 30: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 71: Edin Visca (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 62: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 64: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 73: Rahman Buğra Çağıran (Evkur Y.Malatyaspor)

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