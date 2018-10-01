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Ankaragücü oynadı, Antalyaspor kazandı...
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ANKARAGÜCÜ OYNADI, ANTALYASPOR KAZANDI...

Ankaragücü oynadı, Antalyaspor kazandı...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 0 - Antalyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Sedat Ağçay, Anton Putsila (59' İlhan Parlak), Youness Mokhtar (59' Kenan Özer), Thievy Bifouma (83' Alessio Cerci), Mostapha El Kabir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (69' Danilo Campos), Maicon Marques (78' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara, Doğukan Sinik (87' Serdar Özkan)

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan

Gol: DK 18: Hakan Özmert (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 65: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 72: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 76: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 84: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Ondrej Celustka (Antalyaspor)
 

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3
1957 Lİ
1 Ekim 201823:55
STADI OLMUYAN TFF NİN DENEME HAKEM GÖNDERDİĞİ ANTREMAN SAHASI OLMUYAN AYAK BASTI PARASI VE PUANLAR KARŞILIĞI PARALARI KLÜP KASASI GÖRMÜYEN FUTBOLCULARIN ALACAKLARINI DAHA ALAMAYAN TAKIMDAN BU KADAR.ERYAMAN DEVREYEDE BİTMEZ 19MAYIS 2024 ALINMADI PROJE DEĞİŞİR DAHA KÜÇÜK STAD İÇİN TEMELİDE BİRDAHAKİ BAŞKANLIK SECİMİNDE 4 SENE SONRA YENİ YENİ İŞ GİBİ GÖZ BOYAMAK İÇİN ATILIR. ANKARALIDA UYUR UYUR UYUR
2
ANGARA LI
1 Ekim 201823:49
TFF ANKARAGÜCÜNÜ DENEME TAHTASI GÖRÜYOR BU HAKEM ANCAK BAL LİGİ MACI YÖNETİR.1-2-3 DEĞİL KARARLARININ
1
Kartal klasigi
1 Ekim 201822:13
Yazik. Sacma sapan bir kadroyla basliyorsun. Son anda bilmedigimiz sakatliklar mi var. baska problem mi. Tajimin yarisi birinci ligdeki oyuncular oyuncu degisikligi ile tam 7 oyuncu gecen seneden. Hepsine tesekkurler super lige cikardilar. Ama sedat, mehmet ve putsilanin hic oynamayip ilk onbirde cikmasi inanilmazdi. 18. Dk da golu yiyorsun . Maci seyredemedigim icin bilmiyorum ama cok mu iyi oynuyorduk da otuna mudahale yok. Ta ki 60. Dk da kenan ve ilhan kurtarici olarak giriyor. Degisen birsey yok. Neredeyse mac bitecek icuncu degisiklik yok. 83 de cerci giriyor. Ve mac bitiyor. Yenilebiliriz ama su yanlis takimla baslayip bir de mac sonuna kadar seyretmiyormuyuz en cok bizi bu uzuyor. Yine de mucadele eden tum oyunculari kutluyorum.
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