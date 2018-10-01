Ankaragücü oynadı, Antalyaspor kazandı...

1

Kartal klasigi

1 Ekim 201822:13

Yazik. Sacma sapan bir kadroyla basliyorsun. Son anda bilmedigimiz sakatliklar mi var. baska problem mi. Tajimin yarisi birinci ligdeki oyuncular oyuncu degisikligi ile tam 7 oyuncu gecen seneden. Hepsine tesekkurler super lige cikardilar. Ama sedat, mehmet ve putsilanin hic oynamayip ilk onbirde cikmasi inanilmazdi. 18. Dk da golu yiyorsun . Maci seyredemedigim icin bilmiyorum ama cok mu iyi oynuyorduk da otuna mudahale yok. Ta ki 60. Dk da kenan ve ilhan kurtarici olarak giriyor. Degisen birsey yok. Neredeyse mac bitecek icuncu degisiklik yok. 83 de cerci giriyor. Ve mac bitiyor. Yenilebiliriz ama su yanlis takimla baslayip bir de mac sonuna kadar seyretmiyormuyuz en cok bizi bu uzuyor. Yine de mucadele eden tum oyunculari kutluyorum.