Ankaragücü oynadı, Antalyaspor kazandı...

MKE Ankaragücü 0 - Antalyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Sedat Ağçay, Anton Putsila (59' İlhan Parlak), Youness Mokhtar (59' Kenan Özer), Thievy Bifouma (83' Alessio Cerci), Mostapha El Kabir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (69' Danilo Campos), Maicon Marques (78' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara, Doğukan Sinik (87' Serdar Özkan)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan
Gol: DK 18: Hakan Özmert (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 65: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 72: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 76: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 84: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Ondrej Celustka (Antalyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.