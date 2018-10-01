Gazişehir Gaziantep FK 2 - Osmanlıspor 3
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (70' Jefferson Nogueira), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor Wanderson Da Silva (77' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle (85' Muhammed Enes Durmuş)
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (81' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç (76' Furkan Özçal), Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (57' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek, Gökçen Öztürk
Goller: DK 17: Caner Arıcı (Osmanlıspor), DK 19: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 28: Burhan Eşer (Osmanlıspor), DK 51: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep FK), DK 37: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 51: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 58: Caner Arıcı (Osmanlıspor), DK 76: Ahmet Eyüp Türkaslan (Osmanlıspor), DK 79: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), DK 85: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 87: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep FK)
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