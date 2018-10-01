Giresunspor 0 - Adanaspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Giresunspor ile Adanaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Ferhat Görgülü, Guy Landel, Zeni Husmani, Adama Ba, Kürşad Sürmeli (46' Muhammet Reis), Kağan Miray Bağış (77' Said Idazza), Ergin Keleş (68' Abiola Dauda)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Digao, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Abdulkadir Özdemir (90' Oğuz Han Aynaoğlu), Claudiu Bumba, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (66' Eren Keleş), Famoussa Kone (86' Andaç Güleryüz)
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik, Kadir Sağlam
Gol: DK 90: Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Kürşad Sürmeli (Giresunspor), DK 51: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 60: Özkan Taştemur (Adanaspor), DK 86: Hakan Barış (Adanaspor)
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