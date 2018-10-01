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MKE Ankaragücü - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan

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