MKE Ankaragücü - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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