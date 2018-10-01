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M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - EVKUR Y.MALATYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında M.Başakşehir ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak M.Başakşehir - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, , , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Çaykur Rizespor 0
Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0
Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
M.Başakşehir 4 - Antalyaspor 0
İşte M.Başakşehir - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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