İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Giresunspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, Kağan Miray Bağış, , Ergin Keleş, Anıl Atağ, Ba Adama, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Goran Karacıc, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik, Kadir Sağlam
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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