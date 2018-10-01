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İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Giresunspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, Kağan Miray Bağış, , Ergin Keleş, Anıl Atağ, Ba Adama, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Goran Karacıc, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Emre Malok, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik, Kadir Sağlam

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