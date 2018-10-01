İşte Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek, Gökçen Öztürk
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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