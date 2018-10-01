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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek, Gökçen Öztürk

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