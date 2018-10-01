Hakan Arıkan: Önemli olan kaç gol yediğim değil takım olarak neler yapabildiğimiz

Spor Toto 1’nci ligde liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı durumunda. 7 haftada kalesinde sadece 2 gol gören Gençlerbirliği’nde tecrübeli kaleci Hakan Arıkan, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Bunun bir takım olduğunu söyleyen Hakan Arıkan “Biz beraberce yola çıktık ve bunu şampiyonlukla süslemek istiyorum. Önemli olan kaç gol yediğim değil takım olarak neler yapabildiğimdir. Zaman zaman çok iyi oyun oynuyoruz ama zeminin kötü olması bizi etkiliyor. Rakipler de bizi zorluyor. Oynadığımız bütün oyunlar çok zorlu geçiyor. Bize karşı kilitleniyorlar. Her oynayan takım en iyisini sergilemek istiyor. Çok şükür hepsini geçtik” dedi.