Ahmet İlhan: Ben Gençlerbirliği'ni çok seviyorum.

7 maçlık galibiyet serisi ile Spor Toto 1’nci ligin en iyi başlangıç yapan takımı ünvanını aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ahmet İlhan “Çok güzel giden bir takımımız var. Tarihe geçtik. Bunu Gençlerbirliği gibi büyük bir camiaya yaşattığımız için çok mutluyum. Çünkü geçen sezonu unutturmamız gerekiyordu. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için çok da güzel başladık. Dostluk, arkadaşlık, iletişim kulüpte çok güzel. 9 yıldır süper ligde oynuyorum, ilk kez bir alt ligde oynuyorum. Yemin ediyorum hayatımda en huzurlu olduğum sezonu yaşıyorum. Ben bu camiayı gerçekten çok seviyorum. Umarım bu camiaya uzun yıllar hizmet edebilirim. Oynayan, oynamayan çok güzel bir ortam var. Başarının en büyük sebebi de bu.” dedi.

Küme düştükten sonra gelen teklifleri reddettiğini, burada kalmak istediğini söyleyen Ahmet İlhan “Benim için üç büyüklerden sonra Gençlerbirliği benim için en başta geliyor. Ben bu kulübü çok seviyorum. Başka arayanlara sözleşmem devam ediyor, burada mutluyum dedim” sözleri ile röportajı tamamladı…