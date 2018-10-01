Nadir Çiftçi: Tek hedefimiz şampiyonluk

Bu sezon transfer olduğu Gençlerbirliği’nde attığı üç golü de oyuna girdikten bir dakika sonrası hanesine yazdıran Nadir Çiftçi, 1-0 kazanılan Afjet Afyonspor maçı sonrası Klasspor mikrofonlarına konuştu.
Gol atmasından çok takımın kazanmasından mutlu olduğunu söyleyen Nadir Çiftçi “Gol atmak çok güzel. Takım arkadaşlarıma, seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bize çok destek veriyor. Moraller çok iyi. Bugün yine kazandık. Şu an tek hedefimiz şampiyonluk. Şu an çok güzel gidiyoruz. İnşallah yolun sonu güzel olur. Herkes oynamak ister ama sahaya 11 kişi çıkıyor. Hocamızın kararına saygı duymak zorundayız. Oynayanlar, sonradan girenler çok iyi bir hava yarattık. Ben işimi çok iyi yapmaya çalışıyorum.” dedi.
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