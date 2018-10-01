Erkan Sözeri: Bizi kimse bozamaz, bileğimizi kimse bükemez!

Bu sezon düştüğü Spor Toto 1’nci ligden şampiyon olarak çıkma hedefini koyan ve sezona harika bir başlangıç yaparak oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Erkan Sözeri, Klasspor mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu.

Sahada alınan galibiyetlere rağmen oynanan futbolun henüz tam anlamıyla oturmadığı konusundaki eleştirilere cevap veren Erkan Sözeri “ Kaliteli bir kadromuz olduğu için rakiplerimiz bize karşı kapalı oynuyor. Kazanmak için oyuncularım her şeyi yapıyor. Gol gecikince ister istemez bir durgunluk oluyor. Bugün oyunu biz yönettik, biz oynadık ama gol gecikince rakibin direnci artıyor. Afyonspor çok üretken olmasa da çok dirençli bir takım. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyunu daha yukarıya çekecek kalitemiz var. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Golü attıktan sonra bu sefer gol yememek için biraz da biz kapalı oynadık.

Mert, sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmek istemedim. Arneson da bugün gayet iyi oynadı. Bizde formayı kaybetmemek lazım, dikkatli olmak, sakatlanmamak lazım. Sahadaki tüm oyuncular kaliteli ve nitelikli oyuncular. Duruşumuzu bozmadığımız sürece bizim bileğimizi bükemez diye düşünüyorum.” Dedi.

Rakiplere bakmadan kendi oyunlarına odaklandıklarını söyleyen Sözeri “Biz maçları kazanmaya odaklıyız. Her maç bizim için final. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz puan kaybetse daha iyi ama tedirgin olmuyoruz. Oyuncularımın bu kadar formayı ve armayı sahiplendiğini çok az gördüm. Tüm maçları kazanıp çok yol almak istiyoruz. Bir yerde belki kaybedeceğiz ama bugün bu kredileri harcamamamız lazım.” Dedi.

4 gün önce oynanan kupa maçı sonrası zemini eleştiren Sözeri, sahanın düzelmesinden dolayı mutlu olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bizi kimse bozamaz, bileğimizi kimse bükemez diyen tecrübeli teknik adam “Biz içerden bozulursak sıkıntı yaşarız ama takımdaki Selçuk, Nobre, Hakan, Bekir, Sessegnon, Ahmet İlhan, Alper gibi çok tecrübeli oyuncular var. Buna benden önce onlar izin vermez. Bu takım Süper ligde de aynı oyuncular ile devam etsin” dedi.