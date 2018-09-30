Gençlerbirliği rekor tanımıyor. 7'de 7 galibiyet

Gençlerbirliği 1 - Afjet Afyonspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon (85' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (61' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba, Mert Nobre
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş (79' Mehmet Güven), Yasin Yener, İsmet Benli, Onur Toprak (71' Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Abdulkadir Kuzey (71' Oltan Karakullukçu), Theodore Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Erdoğan
Gol: DK 70: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 19: Theodore Mendy (Afjet Afyonspor ), DK 45: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 46: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 89: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 90: Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.