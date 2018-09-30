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Gençlerbirliği rekor tanımıyor. 7'de 7 galibiyet
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GENÇLERBİRLİĞİ REKOR TANIMIYOR. 7'DE 7 GALİBİYET

Gençlerbirliği rekor tanımıyor. 7'de 7 galibiyet

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 1 - Afjet Afyonspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon (85' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (61' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba, Mert Nobre

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş (79' Mehmet Güven), Yasin Yener, İsmet Benli, Onur Toprak (71' Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Abdulkadir Kuzey (71' Oltan Karakullukçu), Theodore Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Erdoğan

Gol: DK 70: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 19: Theodore Mendy (Afjet Afyonspor ), DK 45: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 46: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 89: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 90: Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)
 

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