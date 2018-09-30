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Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0
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ADANA DEMİRSPOR 4 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-0 kazandı.

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Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-0 kazandı.

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Herve Kage (61' Jakub Kosecki), Hamidou Traore, Orkan Çınar (70' Berk Yıldız), Erdal Öztürk (80' Batuhan Karadeniz), Pote

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (46' Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (78' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin, Burak Taşkınsoy

Goller: DK 13: Herve Kage (Adana Demirspor), DK 30: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 72: Mehmet Özcan (Adana Demirspor), DK 81: Berk Yıldız (Adana Demirspor)

Sarı Kart: DK 31: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

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