Adana Demirspor 4 - Eskişehirspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-0 kazandı.
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Herve Kage (61' Jakub Kosecki), Hamidou Traore, Orkan Çınar (70' Berk Yıldız), Erdal Öztürk (80' Batuhan Karadeniz), Pote
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (46' Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (78' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin, Burak Taşkınsoy
Goller: DK 13: Herve Kage (Adana Demirspor), DK 30: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 72: Mehmet Özcan (Adana Demirspor), DK 81: Berk Yıldız (Adana Demirspor)
Sarı Kart: DK 31: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.