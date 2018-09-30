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Çaykur Rizespor 3 - Fenerbahçe 0
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ÇAYKUR RİZESPOR 3 - FENERBAHÇE 0

Çaykur Rizespor 3 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 3 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec (60' Jaroslaw Jach), Marwane Saadane, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (62' Abdullah Durak), Fernando Boldrin, Aminu Umar, Braian Samudio (80' Robin Yalçın), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Harun Tekin, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (71' Barış Alıcı), Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Andre Ayew, Aatif Chahechouhe (46' Michael Frey), Mehmet Topal, Yassine Benzia (80' Elif Elmas), Jailson, Islam Slimani

Teknik Direktör:

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar

Goller: DK 30: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 35: Aminu Umar (Çaykur Rizespor), DK 41: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 57: Yassine Benzia (Fenerbahçe)

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