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Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - AFJET AFYONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Erdoğan

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