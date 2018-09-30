Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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