İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
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Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin, Burak Taşkınsoy
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