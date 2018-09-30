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İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Adana Demirspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin, Burak Taşkınsoy

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