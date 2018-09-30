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Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - ALTAY 1

Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altay Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altay Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan (81' Tomislav Glumac), Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (69' Furkan Çil), Mahatma Otoo (87' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Steve Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu (72' Tevfik Altındağ), Adnan Aganovic, Leandro Kappel (46' İbrahim Akın), Pedro Eugenio (46' Hüsamettin Yener), Atakan Rıdvan Çankaya, Marco Paixao

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Erkan Özdamar, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral, Caner Ak

Goller: DK 44: Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok), DK 62: Marco Paixao (Altay), DK 69: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 32: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 60: Gençer Cansev (Altay), DK 87: Tevfik Altındağ (Altay)

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