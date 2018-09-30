Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altay Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan (81' Tomislav Glumac), Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (69' Furkan Çil), Mahatma Otoo (87' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Steve Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu (72' Tevfik Altındağ), Adnan Aganovic, Leandro Kappel (46' İbrahim Akın), Pedro Eugenio (46' Hüsamettin Yener), Atakan Rıdvan Çankaya, Marco Paixao
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral, Caner Ak
Goller: DK 44: Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok), DK 62: Marco Paixao (Altay), DK 69: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 32: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 60: Gençer Cansev (Altay), DK 87: Tevfik Altındağ (Altay)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.