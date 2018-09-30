Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, , Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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