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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, , Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar

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