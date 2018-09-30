Göztepe 3 - Atiker Konyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin (90' Berkan Emir), Celso Borges, Andre Castro, Alpaslan Öztürk (73' Andre Poko), Halil Akbunar (30' Tayfur Bingöl), Cameron Jerome
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay (46' Paolo Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Moryke Fofana (75' Wilfred Moke), Marko Jevtovic, Deni Milosevic (68' Abdou Traore), Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin
Goller: DK 24: Cameron Jerome (Göztepe), DK 41: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 49: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 61: Andre Castro (Göztepe), DK 90: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 37: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 71: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 79: Wallace Reis (Göztepe), DK 82: Cristian Titi (Göztepe), DK 86: Beto (Göztepe), DK 86: Paolo Hurtado (Atiker Konyaspor)
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