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İstanbulspor 1 - Boluspor 3
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İSTANBULSPOR 1 - BOLUSPOR 3

İstanbulspor 1 - Boluspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Boluspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

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İstanbulspor 1 - Boluspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Boluspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

İstanbulspor: Umut Kaya, Murat Duruer, Arif Morkaya (46' Muhammed Demirci), Wellington Nascimento, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Aldin Cajic, Barış Örücü (73' Slavko Perovic), Clesio Bauque (46' Mohammed Sammed), Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (55' Hayrullah Bilazer), Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak, Mustafa Durak (62' Umut Gündoğan), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Özgürcan Özcan (90' Franck Etoundi)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı, Yiğit Arslan

Goller: DK 3: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 10: Ümit Kurt (Boluspor), DK 41: Melih Okutan (Boluspor), DK 56: Aldin Cajic (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 44: Melih Okutan (Boluspor), DK 45: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 54: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 78: Murat Duruer (İstanbulspor), DK 84: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), DK 90: Umut Gündoğan (Boluspor)

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