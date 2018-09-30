İstanbulspor 1 - Boluspor 3
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Boluspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.
İstanbulspor: Umut Kaya, Murat Duruer, Arif Morkaya (46' Muhammed Demirci), Wellington Nascimento, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Aldin Cajic, Barış Örücü (73' Slavko Perovic), Clesio Bauque (46' Mohammed Sammed), Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (55' Hayrullah Bilazer), Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak, Mustafa Durak (62' Umut Gündoğan), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Özgürcan Özcan (90' Franck Etoundi)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı, Yiğit Arslan
Goller: DK 3: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 10: Ümit Kurt (Boluspor), DK 41: Melih Okutan (Boluspor), DK 56: Aldin Cajic (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 44: Melih Okutan (Boluspor), DK 45: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 54: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 78: Murat Duruer (İstanbulspor), DK 84: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), DK 90: Umut Gündoğan (Boluspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.