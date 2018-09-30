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Balıkesirspor Baltok - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR BALTOK - ALTAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor Baltok - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Altay: Gençer Cansev, , , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Erkan Özdamar, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral, Caner Ak

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