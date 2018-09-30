﻿
Demir Grup Sivasspor 2 - Bursaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - BURSASPOR 0

Demir Grup Sivasspor 2 - Bursaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.

325 Okunma

Demir Grup Sivasspor 2 - Bursaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (90' Uğur Çiftçi), Emre Kılınç (84' Gabriel Torje), Muhammet Demir (79' Arouna Kone)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (21' Yusuf Erdoğan), Tunay Torun (46' Furkan Soyalp), Aytaç Kara (74' Umut Nayir), Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Şansalan

Goller: DK 34: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 45: Stephane Badji (Bursaspor), DK 45: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 63: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 71: Aurelien Chedjou (Bursaspor), DK 80: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

﻿

İşte Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
Bursaspor 0 - M.Başakşehir 0
Bursaspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Çaykur Rizespor 1 - Bursaspor 1
Çaykur Rizespor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿