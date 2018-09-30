Demir Grup Sivasspor 2 - Bursaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (90' Uğur Çiftçi), Emre Kılınç (84' Gabriel Torje), Muhammet Demir (79' Arouna Kone)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (21' Yusuf Erdoğan), Tunay Torun (46' Furkan Soyalp), Aytaç Kara (74' Umut Nayir), Stephane Badji, Allano Lima, Diafra Sakho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Şansalan
Goller: DK 34: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 45: Stephane Badji (Bursaspor), DK 45: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 63: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 71: Aurelien Chedjou (Bursaspor), DK 80: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
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