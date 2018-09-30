﻿
Göztepe - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

338 Okunma

Göztepe - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Göztepe - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Erkan Engin

﻿

Göztepe 3 - Atiker Konyaspor 2
Trabzonspor 1 - Göztepe 2
Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2
İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿