İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak İstanbulspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Arif Morkaya, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Mehmet Yeşil, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Bariş Örücü, Umut Kaya
Teknik Direktör:
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Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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