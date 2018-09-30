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İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak İstanbulspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Arif Morkaya, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Mehmet Yeşil, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Bariş Örücü, Umut Kaya

Teknik Direktör:

Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı, Yiğit Arslan

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