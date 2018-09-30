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İşte Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Stephane Badjı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Şansalan

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