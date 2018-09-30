İşte Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Stephane Badjı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Şansalan
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