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K Karabükspor 0 - Ümraniyespor 1
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K KARABÜKSPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 1

K Karabükspor 0 - Ümraniyespor 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında K Karabükspor ile Ümraniyespor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Ümraniyespor 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında K Karabükspor ile Ümraniyespor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl (45' Bahadır Taşdelen), Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda, Andreas Vasilogiannis (68' Tarık Tekdal), Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Leandrinho

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Mehmet Ali Akkor, Turgut Doman

Gol: DK 49: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 31: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 33: Ahmet Karadayı (K Karabükspor), DK 41: Can Sıkılmaz (K Karabükspor)

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