K Karabükspor 0 - Ümraniyespor 1
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında K Karabükspor ile Ümraniyespor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl (45' Bahadır Taşdelen), Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda, Andreas Vasilogiannis (68' Tarık Tekdal), Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Leandrinho
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Mehmet Ali Akkor, Turgut Doman
Gol: DK 49: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 31: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 33: Ahmet Karadayı (K Karabükspor), DK 41: Can Sıkılmaz (K Karabükspor)
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