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Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
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BEŞİKTAŞ 2 - KAYSERİSPOR 0

Beşiktaş 2 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

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Beşiktaş 2 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (87' Güven Yalçın), Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (60' Tolgay Arslan), Vagner Love (75' Jeremain Lens)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (66' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (58' Mert Özyıldırım), Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (79' Artem Kravets), Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat

Goller: DK 34: Vagner Love (Beşiktaş), DK 71: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Sarı Kart: DK 87: Jeremain Lens (Beşiktaş)

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