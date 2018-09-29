Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (87' Güven Yalçın), Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (60' Tolgay Arslan), Vagner Love (75' Jeremain Lens)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (66' Levent Gülen), Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (58' Mert Özyıldırım), Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (79' Artem Kravets), Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat
Goller: DK 34: Vagner Love (Beşiktaş), DK 71: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
Sarı Kart: DK 87: Jeremain Lens (Beşiktaş)
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