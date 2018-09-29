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K Karabükspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında K Karabükspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında K Karabükspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Mehmet Ali Akkor, Turgut Doman

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