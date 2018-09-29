Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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