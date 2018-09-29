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Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam, Serkan Tokat

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Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1
Fenerbahçe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2
Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Beşiktaş 2 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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