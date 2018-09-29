﻿
Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR 4 - KASIMPAŞA 2

Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazandı.

306 Okunma

Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Jose Sosa (46' Vahid Amiri), Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (79' Caleb Ekuban), Hugo Rodallega (87' Batuhan Artarslan)

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Josue Sa (81' Özgür Çek), İlhan Depe (81' Bengali Koita), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (73' Tarkan Serbest), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Suat Arslanboğa

Goller: DK 30: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 37: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 43: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 53: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 72: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 74: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 70: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 76: Josue Sa (Kasımpaşa), DK 80: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 90: Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

﻿

Trabzonspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Trabzonspor 1 - Göztepe 2
İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Alanyaspor 1 - Trabzonspor 0
Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿