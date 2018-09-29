Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Jose Sosa (46' Vahid Amiri), Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (79' Caleb Ekuban), Hugo Rodallega (87' Batuhan Artarslan)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Josue Sa (81' Özgür Çek), İlhan Depe (81' Bengali Koita), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (73' Tarkan Serbest), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Suat Arslanboğa
Goller: DK 30: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 37: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 43: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 53: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 72: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 74: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 70: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 76: Josue Sa (Kasımpaşa), DK 80: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 90: Ogenyi Onazi (Trabzonspor)
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