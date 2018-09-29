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Alanyaspor 2 - Akhisar Bel. 1
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ALANYASPOR 2 - AKHİSAR BEL. 1

Alanyaspor 2 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

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Alanyaspor 2 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (88' Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Papiss Cisse, Efecan Karaca (86' Hasan Ayaroğlu), Lucas Villafanez (79' Junior Fernandes)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (46' Miguel Lopes), Abdoul Sissoko, Güray Vural, Adrien Regattin (46' Josue), Eray Ataseven (79' Bilal Kısa), Elvis Manu, Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 7: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 82: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 90: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 20: Avdija Vrsajevic (Akhisar Bel.), DK 41: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 80: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 90: Taha Yalçıner (Alanyaspor), DK 90: Papiss Cisse (Alanyaspor)

Kırmızı Kart: DK 69: Isaac Sackey (Alanyaspor)

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