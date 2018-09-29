Denizlispor 3 - Elazığspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Denizlispor ile Elazığspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-0 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak (68' Mehmet Taş), Recep Niyaz, Deniz Vural, Alperen Babacan, Ismail Aissati (88' Cihan Özkaymak), Mehmet Akyüz (79' Burak Çalık), Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Serkan Kurtuluş (90' Ali Fırat Okur), Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu (72' Lamine Diarra), Moussa Bagayoko, Ahmet Aras (85' Eren Çinkılınç)
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Murat Temel, Gökhan Barcın, Burak Pakkan
Goller: DK 51: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 68: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 90: Recep Niyaz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 61: Emre Öztürk (Elazığspor), DK 62: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 62: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor), DK 75: Elmar Bjarnason (Elazığspor)
Kırmızı Kart: DK 83: Mehmet Yiğit (Elazığspor)
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