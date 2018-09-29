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Hatayspor 1 - Altınordu 1
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HATAYSPOR 1 - ALTINORDU 1

Hatayspor 1 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Hatayspor ile Altınordu Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Hatayspor 1 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Hatayspor ile Altınordu Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ, Sadio Diallo (74' Gökhan Karadeniz), Hamza Gür, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (61' Yılmaz Özeren), Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar (73' Yusuf Acer), Hüseyin Atakan Üner (76' Kemal Rüzgar), Mehmet Murat Uçar, Anıl Koç (46' Sefa Yılmaz), Muhammed Mert, Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan, Çağdaş Altay

Goller: DK 16: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 82: Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 31: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 46: Hamza Gür (Hatayspor), DK 49: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 69: Sadio Diallo (Hatayspor), DK 78: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), DK 79: Sefa Yılmaz (Altınordu)

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