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Trabzonspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kasımpaşa: Ramazan Köse, , Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Suat Arslanboğa

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