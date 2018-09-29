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İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Eray Ataseven, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir, Abdulkadir Bitigen

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