İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Eray Ataseven, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.