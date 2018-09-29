Denizlispor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Denizlispor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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Hakem: Özgüç Türkalp, Murat Temel, Gökhan Barcın, Burak Pakkan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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