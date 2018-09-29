﻿
Denizlispor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Denizlispor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

436 Okunma

Denizlispor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Denizlispor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Özgüç Türkalp, Murat Temel, Gökhan Barcın, Burak Pakkan

﻿

Denizlispor 3 - Elazığspor 0
Elazığspor 4 - K Karabükspor 0
Elazığspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Osmanlıspor 0 - Denizlispor 2
Osmanlıspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
11
Gençlerbirliği 3 - Elazığspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿