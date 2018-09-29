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Hatayspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 7. haftasında Hatayspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan, Çağdaş Altay

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Hatayspor 1 - Altınordu 1
Hatayspor 1 - İstanbulspor 0
İşte Hatayspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Altınordu 0
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