Hatayspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 7. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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