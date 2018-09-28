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Galatasaray 1 - BB Erzurumspor 0
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GALATASARAY 1 - BB ERZURUMSPOR 0

Galatasaray 1 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

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Galatasaray 1 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli (82' Yunus Akgün), Ryan Donk (65' Henry Onyekuru), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Emre Akbaba (38' Fernando Reges), Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Fatih Terim

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Stephane Acka, Emrah Başsan (89' Osman Şahin), Gilles Sunu (69' Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ (75' Taylan Antalyalı), Jasmin Scuk, Moussa Kone, Ridge Munsy

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu

Gol: DK 74: Maicon Roque (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 45: Ömer Bayram (Galatasaray), DK 49: Moussa Kone (BB Erzurumspor), DK 62: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 71: Fernando Reges (Galatasaray), DK 90: Mariano Filho (Galatasaray)

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